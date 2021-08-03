Оппозиция на Украине назвала циничным пиаром заявление Зеленского о любви к Крыму

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Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что сообщение национального лидера Владимира Зеленского о любви к Крыму являются лишь циничным пиаром. Об этом сообщает ТАСС.

Члены партии отметили, что слова Зеленского о преодолении раскола в обществе слишком сильно отличаются от его реальных действий.

"В недавнем интервью телеканалу "Дом" он на чистом русском языке рассуждал о своей любви к Крыму, его природе. Назвал возврат временно неподконтрольных территорий и людей, которые там проживают, вопросом времени. Но забыл упомянуть, что на практике нынешнее руководство Украины делает все, чтобы это время максимально затянулось", – возмутились в ОПЗЖ.

Там отметили, что такие интервью – всего лишь недобросовестная реклама, которой давно никто не верит. В партии также выразили мнение, что вернуть украинскому народу единство возможно лишь с помощью защиты прав человека и обеспечением равных прав для всех национальных общин.

"В нарушение всех международных конвенций, несмотря на риски экологической катастрофы в "любимом Крыму", администрация Зеленского продолжает политику водной блокады, начатую при Порошенко (экс-президент Украины. – Прим. ред.). Как эти решения оценивают крымчане, которых Зеленский якобы хочет вернуть, его на самом деле не волнует", – подчеркнули в партии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени. Он также отметил, что Россия никогда не будет любить Крым так, как Украина.