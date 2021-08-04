В Крыму назвали условия для визита Владимира Зеленского

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет территорией РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, Зеленский сможет посетить полуостров в качестве туриста.
"Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств", – сказал Фикс.
По его словам, Зеленский талантливый юморист, однако безграмотный политик.
Фикс пояснил, что если бы президент Украины ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским.
Парламентарий выразил мнение, что полуостров является "исторически русской землей, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина".
Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени. Он также отметил, что Россия никогда не будет любить Крым так, как Украина.
Позже украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что сообщение национального лидера Владимира Зеленского о любви к Крыму являются лишь циничным пиаром. Члены партии отметили, что слова президента о преодолении раскола в обществе слишком сильно отличаются от его реальных действий.
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