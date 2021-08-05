Шойгу предложил создать в Сибири несколько научно-промышленных центров

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В Сибири необходимо создать несколько городов, которые бы стали крупными научно-промышленными центрами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН.

"Нам необходимо <...> построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тысяч, лучше – до миллиона человек", – приводит его слова РИА Новости.

Шойгу также считает, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.

В этом вопросе министр сослался на подобные планы, существовавшие еще во времена Советского Союза, однако так и не реализованные из-за его распада.

Ранее глава Минобороны рассказал, что в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" принимало участие его ведомство.

Он отметил, что доклинические испытания доказали эффективность и безопасность вакцины. О результатах исследования в мае 2020 года доложили президенту РФ, а уже к июню сформировались группы военных и гражданских добровольцев, которые приняли участие в клинических испытаниях.

Шойгу также напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению Владимира Путина разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола.

