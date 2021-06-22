Собянин присвоил статус промкомплекса Институту авиационного моторостроения имени Баранова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ЦИАМ

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса Центральному институту авиационного моторостроения имени Баранова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого инновационного предприятия будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) является федеральным автономным учреждением. Его работа направлена на создание авиационных двигателей и газотурбинных установок.

"В частности, ЦИАМ располагает крупнейшим в Европе научно-испытательным центром – уникальным комплексом для наземных и высотных испытаний двигателей, их узлов и систем. Наиболее сложные и энергоемкие виды обязательных испытаний авиационных двигателей, воспроизводящие натурные условия эксплуатации (высота, скорость, температура, давление, влажность и другие)", – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что институт позволяет обеспечить опережающее развитие технологий для создания двигателей шестого поколения. На его базе специалисты, в число которых входят свыше 2,5 тысячи человек, уделяют огромное значение суперкомпьютерным технологиям и средствам математического моделирования.

В мае Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу плавленых сыров "Карат". Также предприятие получило право на налоговые льготы, которые предусмотрены законодательством города.

Завод основали в столице в 1934 году. Производство находится в Бутырском районе по адресу улица Руставели, дом 14, строение 11. В 1960 году на предприятии разработали рецептуру знаменитого плавленого сырка "Дружба", которая за 60 лет кардинально не менялась.

