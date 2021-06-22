Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:28

Собянин присвоил статус промкомплекса Институту авиационного моторостроения имени Баранова

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ЦИАМ

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса Центральному институту авиационного моторостроения имени Баранова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого инновационного предприятия будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Центральный институт авиационного моторостроения имени  Баранова (ЦИАМ) является федеральным автономным учреждением. Его работа направлена на создание авиационных двигателей и газотурбинных установок.

"В частности, ЦИАМ располагает крупнейшим в Европе научно-испытательным центром – уникальным комплексом для наземных и высотных испытаний двигателей, их узлов и систем. Наиболее сложные и энергоемкие виды обязательных испытаний авиационных двигателей, воспроизводящие натурные условия эксплуатации (высота, скорость, температура, давление, влажность и другие)", – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что институт позволяет обеспечить опережающее развитие технологий для создания двигателей шестого поколения. На его базе специалисты, в число которых входят свыше 2,5 тысячи человек, уделяют огромное значение суперкомпьютерным технологиям и средствам математического моделирования.

В мае Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу плавленых сыров "Карат". Также предприятие получило право на налоговые льготы, которые предусмотрены законодательством города.

Завод основали в столице в 1934 году. Производство находится в Бутырском районе по адресу улица Руставели, дом 14, строение 11. В 1960 году на предприятии разработали рецептуру знаменитого плавленого сырка "Дружба", которая за 60 лет кардинально не менялась.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать