Собянин присвоил статус промкомплекса Институту авиационного моторостроения имени Баранова

15:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ЦИАМ
Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса Центральному институту авиационного моторостроения имени Баранова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого инновационного предприятия будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) является федеральным автономным учреждением. Его работа направлена на создание авиационных двигателей и газотурбинных установок.
"В частности, ЦИАМ располагает крупнейшим в Европе научно-испытательным центром – уникальным комплексом для наземных и высотных испытаний двигателей, их узлов и систем. Наиболее сложные и энергоемкие виды обязательных испытаний авиационных двигателей, воспроизводящие натурные условия эксплуатации (высота, скорость, температура, давление, влажность и другие)", – подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что институт позволяет обеспечить опережающее развитие технологий для создания двигателей шестого поколения. На его базе специалисты, в число которых входят свыше 2,5 тысячи человек, уделяют огромное значение суперкомпьютерным технологиям и средствам математического моделирования.
В мае Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу плавленых сыров "Карат". Также предприятие получило право на налоговые льготы, которые предусмотрены законодательством города.
Завод основали в столице в 1934 году. Производство находится в Бутырском районе по адресу улица Руставели, дом 14, строение 11. В 1960 году на предприятии разработали рецептуру знаменитого плавленого сырка "Дружба", которая за 60 лет кардинально не менялась.
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