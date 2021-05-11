Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Карат"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу плавленых сыров "Карат". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Также предприятие получило право на налоговые льготы, которые предусмотрены законодательством города.

"Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%. Распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин", – отмечается в сообщении.

Завод основали в столице в 1934 году. Производство находится в Бутырском районе по адресу улица Руставели, дом 14, строение 11. В 1960 году на предприятии разработали рецептуру знаменитого плавленого сырка "Дружба", которая за 60 лет кардинально не менялась.

В настоящее время "Карат" является одним из крупнейших производителей плавленого сыра в РФ. Кроме того, он успешно конкурирует с иностранными брендами Hochland и President.

Ранее Сергей Собянин присвоил статус "Московский инвестор" предприятию по производству напитков и продуктов питания "Вимм-Билль-Данн".