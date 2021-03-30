Собянин присвоил статус "Московский инвестор" компании "Вимм-Билль-Данн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин присвоил статус "Московский инвестор" предприятию по производству напитков и продуктов питания "Вимм-Билль-Данн". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Известный московский производитель молочной продукции, напитков и детского питания компания "Вимм-Билль-Данн" стал вторым столичным предприятием, которому присвоен статус "Московский инвестор" второй категории. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Для предприятий, получивших статус "Московский инвестор", действует льготная ставка налога на прибыль: 12,5% для первой категории и 8% для второй категории.

"Инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии осуществления инвестиций в основные средства со сроком полезного использования от трех до 30 лет (за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств) в объеме 200–300 миллионов рублей (категория 1) или свыше 300 миллионов рублей (категория 2)", – отмечается в материале.

В пресс-службе уточнили, что вычет позволяет списать в части регионального налога на прибыль до 90% инвестиций в основные средства, а в части федерального налога – до 10% инвестиций в основные средства. Если льготу не использовать в полном объеме, часть суммы можно будет перенести на любой период до 7 лет.

Компания "Вимм-Билль-Данн" существует с 1992 года. Постепенно в нее вошли 20 производственных предприятий, занимающихся выпуском молочных продуктов и напитков, а также центры продаж более чем в 25 городах России и странах СНГ. В 2011 году "Вимм-Билль-Данн" приобрела компания PepsiCo.

Сегодня компания производит более тысячи наименований молочных продуктов и 150 напитков.

В столице открыты два предприятия АО "Вимм-Билль-Данн": Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. На заводах работают 3 920 человек. Средняя зарплата – 83,8 тысячи рублей в месяц.

Каждый год с конвейеров московских заводов сходит более 1,3 миллиарда упаковок продукции, которая отправляется на реализацию практически во все регионы России, при этом экспортируется порядка 3% производимых товаров.

"Основным рынком сбыта для компании является Москва. "Вимм-Билль-Данн" закрывает порядка 20% потребности москвичей в молочных продуктах. Ежедневно продукцию компании употребляют более двух миллионов жителей столицы", – отмечается в тексте.

В 2016 году предприятие получило от столичного правительства статус промышленного комплекса. Это позволило снизить налог на прибыль с 20 до 15,5%, на недвижимое имущество – на 50% и на землю в пять раз. Сэкономленные средства компания инвестировала в развитие производственных линий и улучшение качества продукции.

С 2015 по 2019 год объем вложенных в модернизацию московского производства средств превысил 6,8 миллиарда рублей.

"В 2020 году правительство Москвы заключило с АО "Вимм-Билль-Данн" офсетный контракт на поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, включая молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочную и сухую смеси. Контракт заключен на 10 лет, из которых два года отводится на организацию производства. Продукция будет иметь особую маркировку и брендинг", – рассказали в пресс-службе.

Планируемый объем инвестиций – 2,1 миллиарда рублей. Стоимость контракта составила 30,6 миллиарда рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что присвоение АО "Вимм-Билль-Данн" статуса "Московский инвестор" ускорит реализацию инвестпланов компании по модернизации московских производственных площадок и созданию новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в экономику Москвы за 2020 год превысил 3,5 триллиона рублей. По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7 процента.