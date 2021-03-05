Детскому технопарку "Альтаир" присвоили статус федеральной инновационной площадки

08:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детский технопарк "Альтаир" включили в перечень федеральных инновационных площадок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Образовательное учреждение стало первым детским технопарком столицы, получившим подобный статус. Всего в Москве уже 18 детских технопарков, они появились в каждом округе города.
"Специализация "Альтаира" – новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше 10 тысяч ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
С 2019 года более 500 выпускников "Альтаира" стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки. В прошлом году детский технопарк отметили специальной номинацией национальной премии "Цифровые вершины" за реализацию проекта дистанционного обучения и организацию работы цифровых волонтеров.
"Альтаир" включает в себя три кластера лабораторий. Первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями. Второй кластер посвящен радиоэлектроникие, а третий – биомедицинским и химическим технологиям.
Кроме того, в технопарке школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.
Порядка 40 тысяч школьников стали участниками онлайн-программ детских технопарков в 2020 году. Дистанционный формат начали внедрять весной прошлого года. Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что перевод программ в режим онлайн позволил расширить аудиторию слушателей.
В столице функционирует 18 детских технопарков, находящихся под ведомством департамента предпринимательства и инновационного развития. Общее количество учащихся с 2016 года насчитывает 280 тысяч человек. В будущем технопарки будут работать в смешанном формате, проводя занятия как онлайн, так и офлайн.
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