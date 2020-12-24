Резиденты технополиса "Москва" увеличили производство продукции на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Резиденты технополиса "Москва" за девять месяцев 2020 года увеличили объем производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года, причем свыше 70% от общего объема заняла электронная продукция. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Всего за девять месяцев этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 12,5 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами стали предприятия микроэлектроники – они выпустили продукцию на общую сумму около 9,4 миллиарда рублей", – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, второе место заняли производители лекарств и медоборудования, обеспечив выпуск продукции объемом в 908 миллионов рублей. Всего же технополис выпустил продукции на 76 миллиардов рублей за все время своего существования. По мнению Ефимова, рост производства вызван увеличением спроса на продукцию технополиса, среди которой: наноматериалы, дезинфекторы и стерилизующая техника, системы обеззараживания, средства измерения, нефтесервисное оборудование.

"Преференции, которые получают компании, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Таким образом, за три квартала 2020 года резиденты сэкономили 687 миллионов рублей", – отметил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что производители микроэлектроники заняли первое место по количеству созданных рабочих мест.

"За девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ создали около тысячи рабочих мест. Почти половина новых сотрудников за этот период пришла на предприятия микроэлектроники, около 140 человек – в компании, специализирующиеся на энергоэффективных технологиях, еще 100 человек – на производства лекарств и медизделий. Стоит отметить, что средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ за тот период составила 77,8 тысячи рублей", – сказал Прохоров.

Ранее технополис "Москва" занял второе место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Рейтинг формировался на основе оценки экспертов Ассоциации кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития. Специалисты рассматривали 16 особых экономических зон страны.