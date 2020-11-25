Почти 700 млн рублей сэкономили резиденты технополиса "Москва" в 2020 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
687 миллионов рублей сэкономили резиденты технополиса "Москва" за 2020 год благодаря налоговым льготам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что резиденты особой экономической зоны освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.
Кроме того, по его словам, по льготной ставке для них происходят отчисления в федеральный бюджет. Резиденты технополиса платят 2% вместо 3%, сообщил Ефимов. Он также напомнил, что компании особой экономической зоны экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части.
"За девять месяцев 2020 года благодаря всем налоговым преференциям резиденты ОЭЗ смогли сэкономить 687 миллионов рублей, из них 656 миллионов рублей приходится именно на региональную часть. Также за этот период резиденты создали 1 068 рабочих мест – почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году", – подчеркнул Ефимов.
Он добавил, что всего резиденты технополиса "Москва" заплатили 4 миллиарда рублей налогов и страховых взносов в 2020 году.
Страховые выплаты для компаний за отчетный период составили более 1 миллиарда рублей, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
"Локализация новых предприятий способствовала привлечению кадров. Больше всего новых сотрудников в этом году привлекли производители электроники и образовательного оборудования. За этот период численность работников резидентов ОЭЗ выросла на 12% – до 7 тысяч человек", – отметил Прохоров.
Кроме того, объем таможенных платежей со стороны резидентов технополиса составил 214 миллионов рублей за 2020 год. Генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев также заявил, что совокупный объем таможенных пошлин составил более чем 1 миллиард рублей.
"Среди резидентов импортируют продукцию производители электроники, медицинских изделий, оптических решений и композитов", – заявил Дегтев.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций резидентов технополиса "Москва" за 2020 год вырос на 48% и составил 7,4 миллиарда рублей. Отмечалось, что больше всего инвестиций пришлось на третий квартал 2020 года. В этот период резиденты особой экономической зоны вложили 4,2 миллиарда рублей.
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