Резиденты технополиса "Москва" зарегистрировали 175 патентов на модели и изобретения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

20 компаний-резидентов Особой экономической зоны "Технополис "Москва" зарегистрировали 175 патентов на полезные модели и изобретения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, почти 70% из них относятся к сфере электроники и высоких технологий.

"На сегодня у 20 компаний-резидентов технополиса насчитывается 175 патентов: подавляющее большинство из них – на полезные изобретения, патенты на полезные модели составляют десятую часть от общего количества — около 20 штук. Ежегодно резиденты технополиса регистрируют в среднем от 10 до 20 патентов", – приводятся в материале слова Ефимова.

Так, среди изобретений есть устройства обнаружения движущихся объектов, способы изготовления электронных элементов и схем, объекты для калибровки микроскопов, защищенные компьютеры и многое другое.

Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что большинство патентов зарегистрировано у компании "Микрон" и Научно-исследовательского института молекулярной электроники.

Как отмечается, три резидента технополиса имеют ноу-хау, зарегистрированные с 2013 года. Это разработки для повышения надежности биполярных транзисторов, новые способы обработки полимеров, а также образец клеточного каркаса для ускорения регенерации ткани.

Ранее технополис "Москва" одержал победу в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year. Технополис высоко оценили по таким направлениям, как "Кластерное развитие", "Борьба с пандемией", "Развитие государственно-частного партнерства", "Широкие возможности для локализации и расширения производства", "Дебюрократизация" и "Инфраструктура для работников".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров отметил, что важными показателям в оценке технополиса стали его инвестиционные привлекательности и возможности для развития.