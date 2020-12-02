Технополис "Москва" вошел в тройку лидеров рейтинга особых экономических зон РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Технополис "Москва" занял второе место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Рейтинг формировался на основе оценки экспертов Ассоциации кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития. Специалисты рассматривали 16 особых экономических зон страны.

"Эксперты оценили высокую инвестиционную привлекательность столичной особой экономической зоны, обеспеченность инфраструктурой и земельными ресурсами", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам специалиста, за прошлый год объем инвестиций резидентов составил 6,6 миллиарда рублей. Кроме того, были образованы порядка 800 новых рабочих мест, что превышает прошлогодний показатель в 2,5 раза.

Ефимов также подчеркнул, что технополис "Москва" улучшил показатели обеспеченности инфраструктурой и земельными ресурсами. Выросли также уровни инвестиционной и инновационной активности.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров высоко оценил успехи технополиса в привлечении новых резидентов. В 2019 году этот статус получили 24 компании – в три раза больше, чем годом ранее.

К концу года речь шла о 67 резидентах, что на 12% больше планового показателя. Что касается 2020 года, то сейчас в технополисе "Москва" зарегистрированы 79 высокотехнологичных компаний, что также превышает план.

Генеральный директор технополиса "Москва" Геннадий Дегтев заявил, что темпы внедрения новых территорий и инфраструктуры опережают все прочие ОЭЗ технико-внедренческого типа. На конец 2019 года здесь построили и ввели в эксплуатацию 114 объектов, предоставили резидентам 68 гектаров земли и зарегистрировали 175 патентов на полезные модели и изобретения.

По данным за 2020 год, резиденты технополиса "Москва" сэкономили 687 миллионов рублей благодаря налоговым льготам. Владимир Ефимов напомнил, что резиденты особой экономической зоны освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.

