Сергунина отметила высокий уровень подготовки учеников детских технопарков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве рассказали о достижениях школьников, которые приняли участие в международных и всероссийских конкурсах после подготовки в детских технопарках столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства города.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что ежегодно в 18 подобных комплексах занимаются более 150 тысяч школьников.
"Мы рады тому, насколько высокий уровень подготовки показывают ребята: каждый год они становятся победителями и призерами не только на крупных российских, но и на международных соревнованиях", – подчеркнула представитель мэрии.
Слушательница детского технопарка "Альтаир" Анна Левченко стала одним из четырех победителей Международного онлайн-форума научной молодежи "Шаг в будущее". Ее наградили за проект о генетических методах лечения наследственных и приобретенных заболеваний.
Еще один выпускник "Альтаира" Федор Седов из школы № 1329 победил в международном конкурсе научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ под названием "Ученые будущего". Его приложение – это платформа умных заметок для музыкантов.
В российских и международных конкурсах осенью также отличились представители детского технопарка равных возможностей Российского государственного социального университета, детского технопарка "На Зорге" и "Инжинириума".
Детские технопарки в Москве предназначены для людей в возрасте до 18 лет. Для них запускают занятия по таким профилям, как информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, конструирование и другим. В ноябре была представлена онлайн-платформа, представляющая возможности всех площадок.
Ранее Наталья Сергунина заявила, что восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России. В топ попали нанотехнологический центр "Техноспарк", который возглавил список, а также особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".
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