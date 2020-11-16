Чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

VI Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2020" стартовал в российской столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Турнир пройдет до 20 ноября в очно-дистанционном формате. В нем примут участие 885 победителей отборочного тура. В основном, это студенты (375 человек) и школьники (365 человек). Еще 145 участников – уже состоявшиеся специалисты.

Конкурсанты будут соревноваться по 74 компетенциям в разных сферах – ИТ-технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство.

Участникам предоставят 29 отдельных площадок – 27 колледжей Москвы, а также Дом русской косметики. Результаты оценят 400 экспертов, более половины из которых работодатели Москвы.

В соревнованиях задействованы 300 волонтеров – учащихся московских колледжей и молодежный совет учебного центра "Профессионал". Наблюдать за соревнованиями можно будет на сайте чемпионата Абилимпикс".

Победители представят Москву на VI Национальном чемпионате, который пройдет с 23 по 29 ноября.

Ранее детский технопарк "На Зорге" объявил конкурс по проектированию малых архитектурных форм "МАФ!in". Поучаствовать приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой.

В условиях конкурса прописаны две возрастные группы: для школьников (14–18 лет) и для молодых специалистов (16–30 лет). Для участников разработали три номинации – "МАФ!in город" ,"МАФ!in лес" и "МАФ!in планета".