Чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
VI Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2020" стартовал в российской столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Турнир пройдет до 20 ноября в очно-дистанционном формате. В нем примут участие 885 победителей отборочного тура. В основном, это студенты (375 человек) и школьники (365 человек). Еще 145 участников – уже состоявшиеся специалисты.
Конкурсанты будут соревноваться по 74 компетенциям в разных сферах – ИТ-технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство.
Участникам предоставят 29 отдельных площадок – 27 колледжей Москвы, а также Дом русской косметики. Результаты оценят 400 экспертов, более половины из которых работодатели Москвы.
В соревнованиях задействованы 300 волонтеров – учащихся московских колледжей и молодежный совет учебного центра "Профессионал". Наблюдать за соревнованиями можно будет на сайте чемпионата Абилимпикс".
Победители представят Москву на VI Национальном чемпионате, который пройдет с 23 по 29 ноября.
Ранее детский технопарк "На Зорге" объявил конкурс по проектированию малых архитектурных форм "МАФ!in". Поучаствовать приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой.
В условиях конкурса прописаны две возрастные группы: для школьников (14–18 лет) и для молодых специалистов (16–30 лет). Для участников разработали три номинации – "МАФ!in город" ,"МАФ!in лес" и "МАФ!in планета".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: