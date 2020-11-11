Детский технопарк "На Зорге" объявил конкурс для молодых дизайнеров и архитекторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Детский технопарк "На Зорге" объявил конкурс по проектированию малых архитектурных форм "МАФ!in", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Поучаствовать приглашаются молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Проекты могут быть представлены как индивидуально, так и командой", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она отметила, что в условиях конкурса прописаны две возрастные группы: для школьников (14–18 лет) и для молодых специалистов (16–30 лет). Для участников разработали три номинации – "МАФ!in город" ,"МАФ!in лес" и "МАФ!in планета".
Жюри будет оценивать проекты малых архитектурных форм в городской среде, а также работы, направленные на объединение природы и человека. Помимо этого, в рамках номинации "МАФ!in планета" от участников ждут проекты малых архитектурных форм, которые созданы с использованием переработанного сырья.
За первое место в каждой номинации участники получат приз в размере 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч рублей, за третье – 20 тысяч рублей. Все работы школьников будут оцениваться в единой номинации "МАФ!in teen". В зависимости от призового места победители в этой категории получат премии от 10 до 25 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно до 31 января 2021 года на сайте технопарка.
Ранее сообщалось, что в Москве с 1 ноября стартовала олимпиада для школьников 4–11-х классов по робототехнике. Мероприятие организует Центр педагогического мастерства. Конкурс является командным и состоит из трех этапов. Первый из них пройдет в онлайн-режиме. Второй этап олимпиады пройдет в начале зимы, третий – в феврале.
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