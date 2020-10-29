С 31 октября стартует прием заявок на участие в Пироговской олимпиаде по химии и биологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Организаторы Пироговской олимпиады по химии и биологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова объявили о старте приема заявок на участие с 31 октября 2020 года. Конкурс рассчитан на школьников 10–11-х классов, а также студентов со всей России.

Отмечается, что отборочный этап олимпиады пройдет с 25 по 27 ноября. Заключительный этап состоится в период с 2 по 5 марта 2021 года в главном здании РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Подать заявку на участие можно на сайте.

Один из создателей олимпиады, заведующий кафедрой химии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, научный руководитель школы "Хим-Био-Плюс", профессор РАН Вадим Негребецкий рассказал, что в ходе подготовки к олимпиаде были сформированы организационные и программные комитеты. В них вошли академик РАН Сергей Лукьянов, проректор по научной работе, профессор РАН Денис Ребриков, заведующий кафедрой биологии профессор Александр Антохин, профессор Иван Белавин, вице-президент Российского химического общества, член-корреспондент РАН Юлия Горбунова.

По словам Негребецкого, подобные олимпиады предоставляют возможность участникам поступать без экзаменов в выбранные вузы, а также проверять собственные знания. При этом он считает, что химия и биология хорошо тренируют мозг и усовершенствуют нейронные связи.

"Над составлением заданий олимпиады работал целый творческий коллектив во главе с такими выдающимися нашими специалистами, как один из авторов открытия элементотропии в органических соединениях германия, а также фантастически великолепного учебника-задачника по химии для абитуриентов профессор И. Ю. Белавин, врач-биофизик профессор А. И. Антохин", – заключил Вадим Негребецкий.

Ранее онлайн-конкурс "По музеям в тапочках" запустили в Москве. Познавательное состязание продлится до 10 ноября. Школьникам предлагают знакомиться с интересными площадками виртуально, а после отвечать на вопросы.

