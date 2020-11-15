Олимпиадники рассказали, как готовиться к соревнованиям дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Призеры и финалисты Всероссийской олимпиады школьников (Всероса) рассказали, как стоит готовиться к соревнованиям дистанционно. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель Ассоциации победителей олимпиад Москвы Артем Шишов отметил, что подготовка к олимпиаде в домашних условиях позволяет школьникам экономить время на дорогу в школу.

Трудностью дистанционного формата он назвал невозможность организации практических занятий по химии, физике или физкультуре. "Здесь возникают трудности с тем, что пока практические занятия провести невозможно, но сейчас действуют виртуальные лаборатории. В данной ситуации это помощь для ребят", – отметил Шишов.

Ученик 10-го класса школы № 1298 Михаил Козырев заверяет, что раньше для подготовки к олимпиаде по астрономии необходимо было очно присутствовать на занятиях.

"Сейчас организована нормальная связь через сервисы видео-конференц-связи, благодаря которым к любым занятиям можно приступить гораздо быстрее и в любой момент времени", – добавил ученик, который в настоящее время готовится к финалу Всероса.

Он подчеркнул, что качество обучения дистанционно не отличается от очных уроков. Правда, иногда может подводить связь.

Секретом успеха в подготовке является самостоятельная работа, считает ученик школы Центра педагогического мастерства Камил Захаров.

"Я большую часть подготовки прохожу сам. Потому что тут надо полагаться только на себя. В прошлые годы я также в основном готовился к олимпиадам дома, сидя за учебниками. Сейчас я готовлюсь таким же образом", – сказал Захаров, который также готовится к финалу олимпиады.

Ученица 11-го класса школы № 625 Полина Косарецкая уверена, что дистанционный формат проверяет учащихся на самостоятельность, поскольку за временем нужно следить самим. Кроме того, ученикам необходимо поддерживать и мотивацию.

"Дистанционный формат подготовки сильно отличается от того опыта, который у меня был в прошлом. Нет возможности находиться в коллективе, в атмосфере, которая очень мотивирует. Но, с другой стороны, появилось больше времени, чтобы готовиться самостоятельно, поскольку не нужно перемещаться по городу. Есть возможность посещать лекции и дискуссии университетов, которые перенесли в онлайн", – отметила Косарецкая. Она дошла до финала Всероса по истории.

Важным правилом дистанционной подготовки является отдых. Стоит отвлекаться от занятий для разминки и физических упражнений, добавил Шишов.

"Главное – получать удовольствие от решения интересных заданий и от того, что выбранный предмет становится все интереснее и ты узнаешь все больше вещей, необходимых для будущей специальности и для того, чтобы побеждать на олимпиадах", – подчеркнул он.

С таким мнением солидарен и Михаил Козырев. По его словам, стоит следить за питанием, заниматься физической активностью и не забывать про хобби.

Еще один совет от Камила Захарова и Полины Косарецкой состоит в том, что во время подготовки дома можно представлять себе школьный класс: убирать со стола все ненужное и даже телефон. По словам учеников, работать необходимо в темпе школы.

Школьница рекомендует также разбивать конспект на карточки и модули по темам, а также быть увлеченным своим предметом.

Артем Шишов подчеркнул, что во время дистанционки можно пользоваться образовательными ресурсами, среди которых проект "Московская электронная школа", платформы Центра педагогического мастерства и Ассоциации победителей олимпиад Москвы. Он добавил, что в будущем дистанционный формат может лаконично интегрироваться в очный.

По его словам, школы будут контролировать прозрачность и честность процесса проведения олимпиад.

"При этом дистанционная платформа, которая работает в Москве, позволяет сделать так, чтобы этапы Всероссийской олимпиады школьников прошли без сбоев. Региональный и заключительный этапы будут проходить в январе – феврале. Это немного другой уровень, поэтому пока решение, в каком формате их проводить, не принято", – заключил Шишов.



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