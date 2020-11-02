Москва вошла в число лидеров по качеству школьного образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московские школьники, согласно результатам авторитетного международного исследования PISA 2018, заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе – по финансовой грамотности. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Москва участвовала в исследовании как отдельный регион.

"Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению "Глобальные компетенции"‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют – наши школьники вошли в пятерку лучших в мире", – отметила Ракова.

Она подчеркнула, что ранее были получены результаты исследования по финансовой грамотности. Московские школьники заняли второе место, рассказала вице-мэр.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" проведет тестирование на знание истории народов России в рамках "Культурного марафона". Он пройдет с 2 ноября по 1 декабря 2020 года. В марафоне прошлого года приняли участие порядка миллиона школьников, а также более 8 тысяч учителей из 56 регионов России.