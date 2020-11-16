Сергунина рассказала о выдвижении инновационного проекта Москвы на премию ООН

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичную программу пилотного тестирования инновационных решений номинировали на премию World Summit Awards 2020. Речь идет о масштабном конкурсе инновационных и цифровых инициатив, который пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что международные эксперты признали программу лучшей в России в категории "Государственное управление и взаимодействие с гражданами".
По ее словам, номинанты на премию проходят тщательный отбор. Их оценивают эксперты более чем из 180 государств по семи критериям – содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество и ценность.
"Московская программа тестирования инноваций стала финалистом. Это крупный городской проект для технологичного бизнеса. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории. Узнав мнение пользователей и специалистов до выпуска продукта на рынок, компания может существенно улучшить его показатели", – заявила Сергунина.
Она отметила, что организации, на чьих площадках проводится пилотное тестирование, могут безвозмездно знакомиться с перспективными технологиями.
Председатель World Summit Awards Питер Брук заявил, что благодаря мобильной революции и наступлению эпохи алгоритмов данные стали таким же капиталом, как труд, земля, деньги и технологии. В связи с этим он подчеркнул важность оценки выдающихся инициатив и программ, которые позволяют управлять данными, чтобы сделать жизнь граждан лучше.
Программу пилотного тестирования инноваций реализует Агентство инноваций Москвы, созданное департаментом предпринимательства и инновационного развития.
По словам главы ведомства Алексея Фурсина, программа реализуется на 90 площадках в 16 отраслях и помогает малому и среднему бизнесу апробировать новые решения на городских и коммерческих объектах, а также продемонстрировать эффективность своих разработок.
Ранее для московских школьников и их родителей создали онлайн-ресурс, объединяющий все детские технопарки города. Он познакомит желающих с городской системой допобразования, поможет школьникам подобрать перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия.
"Это наш город": московские парки подготовили новые онлайн-программы
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