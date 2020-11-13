У детских технопарков Москвы появилась онлайн-площадка

07:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для московских школьников и их родителей создали онлайн-ресурс, объединяющий все детские технопарки города, сообщила замэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, этот ресурс познакомит желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. На время пандемии занятия проводятся онлайн.
Как передает портал мэра и правительства Москвы, на сайте хранится много вебинаров, публикуются новости о деятельности всех 18 технопарков, а также анонсы ближайших образовательных и профориентационных программ.
На основе прошлых запросов на портале формируются рекомендации. Также предусмотрен поиск по разным фильтрам – начиная от профессионального направления, заканчивая возрастом и датой.
Записаться на занятие можно сразу, а если запись закрыта, можно оставить заявку, и когда она возобновится, придет уведомление.
Курирует детские технопарки департамент предпринимательства и инновационного развития. Его глава Алексей Фурсин подчеркнул, что сайт позволит ребятам быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии.
Ранее стало известно, что Московский центр развития кадрового потенциала образования стал лауреатом премии правительства РФ в области образования. Его отметили за разработку учебных VR-пособий в формате 360 градусов. Виртуальными образовательными путешествиями с графическими вставками с 2018 года воспользовались более полумиллиона человек.
Система представляет собой циклы тематических видео. Они разделены на экскурсии и интегрированы в 200 уроков. В частности, среди предметов "Московской электронной школы" значатся физика, химия, география, биология, история, обществознание и МХК.
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