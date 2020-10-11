Московские VR-пособия получили премию правительства РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московский центр развития кадрового потенциала образования стал лауреатом премии правительства РФ в области образования.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, его отметили за разработку учебных VR-пособий в формате 360 градусов. Виртуальными образовательными путешествиями с графическими вставками с 2018 года воспользовались более полумиллиона человек.

Система представляет собой циклы тематических видео. Они разделены на экскурсии и интегрированы в 200 уроков. В частности, среди предметов "Московской электронной школы" значатся физика, химия, география, биология, история, обществознание и МХК.

Съемки видео прошли в уникальных местах столицы. Для виртуального посещения стали доступны такие культурно-исторические и научные объекты, как Дом Пашкова, Главный ботанический сад РАН и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке.

Ранее стало известно, что детские технопарки столицы подготовили бесплатные интенсивные курсы, лекции и мастер-классы для школьников. Онлайн-занятия будут проходить с 12 по 17 октября.