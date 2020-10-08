Технопарки подготовили онлайн-занятия для школьников на время каникул

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Детские технопарки столицы подготовили бесплатные интенсивные курсы, лекции и мастер-классы для школьников. Онлайн-занятия будут проходить с 12 по 17 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, занятия помогут определиться с будущей профессией, что особенно важно для старшеклассников.
По его словам, дистанционный формат уже доказал свою эффективность – весной и летом онлайн-курсы технопарков прослушали около 35 тысяч школьников.
Так, на занятиях технопарка "Наукоград" на базе Московского финансово-юридического университета можно будет обучиться ораторскому искусству, а также послушать лекции о современном искусстве и авиации.
В технопарке Российского государственного социального университета школьники смогут пройти курсы по мультимедийным технологиям, виртуальной реальности, графическому дизайну, 3D-печати и программированию роботов.
Детский технопарк "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана подготовил интенсив о работе систем контроля технического состояния нефтепровода.
На курсе детского технопарка "Менделеев-центр" можно будет познакомиться с особенностями профессии судебного эксперта-криминалиста и узнать о характеристиках минералов, используемых для создания ювелирных украшений.
Сергей Собянин ранее объявил, что городские школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса. Также приостановили свою работу учреждения дополнительного образования. Данные меры вступили в силу с 5 октября.
Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы с 5 октября
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