Депутат МГД Мария Киселева отметила необходимость продленных школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Мосгордумы Мария Киселева призвала родителей школьников увезти детей из города на время двухнедельных каникул. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На время каникул школьников лучше увезти из города, если есть такая возможность. Самое неудачное, что могут сейчас сделать дети и подростки, – отправиться бродить по торговым центрам и ездить по городу на общественном транспорте, где риск заражения коронавирусной инфекцией крайне высок", – заявила Мария Киселева.
Депутат обращает внимание, что школьные каникулы пройдут с 5 по 18 октября. По словам Киселевой, власти города приняли данное решение, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19.
"К тому же осенью легко подхватить банальный грипп или ОРВИ, особенно старшеклассникам, которые добираются на учебу на общественном транспорте. И здесь есть опасность не только для самих школьников – часто дети становятся бессимптомными носителями инфекции и заражают коронавирусом своих родителей, бабушек и дедушек, которые часто болеют тяжело", – добавляет парламентарий.
Мария Киселева также уточнила, что в конце сентября доля детей среди заболевших превысила 19%. "Чаще всего они переносят коронавирус в легкой форме или вообще без симптомов", – сказала общественный деятель.
Ранее Сергей Собянин объявил, что городские школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавирусной инфекции. Во избежание лишних контактов также приостановят свою работу учреждения дополнительного образования. Данные меры вступили в силу с 5 октября.
В Минпросвещения заявили, что решения о переводе школ на дистанционку не принимались
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