В Госдуме оценили идею об отпуске для родителей младшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов оценил предложение о предоставлении оплачиваемого отпуска одному из родителей младшеклассников на период каникул, введенных из-за распространения COVID-19, сообщает RT.

"Во время каникул дети должны быть под присмотром. Не у всех есть возможность оставить их с кем-то. Перед плановыми каникулами родители еще могут заранее договориться об отпуске, но сейчас другая ситуация. И, конечно, в этой связи государство должно помочь", – отметил парламентарий.

Нилов также добавил, что данный вопрос мог бы быть решен с помощью выделения средств из Фонда социального страхования.

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением официально отправить в отпуск родителей учеников младших классов на фоне двухнедельных каникул в октябре. По ее мнению, данная мера поможет обезопасить детей. Кроме того, она будет особенно уместна для родителей-одиночек, которым не с кем оставить ребенка.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные школы не будут работать в течение двух недель. Осенние каникулы продлятся с 5 по 18 октября, причем пройдут одномоментно по всему городу. Деятельность детских садов продолжится в обычном режиме.