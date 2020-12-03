Сергунина: восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Восемь московских площадок вошли в VI Национальный рейтинг технопарков России. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В топ попали нанотехнологический центр "Техноспарк", который возглавил список, а также особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".

Всего в список внесли 41 технопарк из 23 регионов.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, восемь московских технопарков находятся в числе самых эффективных.

"Это примерно пятая часть всего списка. Лидерство в сфере технологий – один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки", – приводятся в материале слова Сергуниной.

В городе работают уже 36 технопарков, еще шесть находятся на стадии развития в рамках инвестиционных приоритетных проектов.

Ранее стало известно, что технополис "Москва" занял второе место среди особых экономических зон технико-внедренческого типа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Рейтинг формировался на основе оценки экспертов Ассоциации кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития. Специалисты рассматривали 16 особых экономических зон страны.

По данным за 2020 год, резиденты технополиса "Москва" сэкономили 687 миллионов рублей благодаря налоговым льготам. Владимир Ефимов напомнил, что резиденты особой экономической зоны освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.

