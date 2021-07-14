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Безопасность

18:26

Шойгу рассказал об оснащении российской армии современным вооружением

безопасность

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС/Вадим Савицкий

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России оснащены современной техникой лучше, чем другие страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская армия имеет около 71% современного вооружения. На сегодняшний день это самый высокий показатель среди армий всего мира.

При этом стратегические ядерные силы располагают 83% современной военной техники.

Такого показателя удалось добиться за 8–9 лет, подчеркнул министр. За это время вся армия и отношение к ней в обществе претерпели кардинальные изменения.

"Ни у кого не осталось сомнений в том, что Вооруженные силы России сегодня – одна из самых современных армий мира", – заключил Шойгу.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно.

По его словам, появились не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах.

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