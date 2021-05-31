Новые военные соединения появятся на западе России до конца года

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
До конца 2021 года в Западном военном округе появятся почти 20 новых соединений и частей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.
Он пояснил, что решение вызвано участившимися полетами и присутствием боевых кораблей стран НАТО у российских границ. "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия", – заявил министр.
Шойгу уточнил, что подразделения будут укомплектованы современными вооружениями, до конца текущего года они получат две тысячи единиц оружия. На данный момент увеличена интенсивность тренировок Балтийского флота, а также налет авиации округа.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. По его словам, появились не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: