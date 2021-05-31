Новые военные соединения появятся на западе России до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2021 года в Западном военном округе появятся почти 20 новых соединений и частей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

Он пояснил, что решение вызвано участившимися полетами и присутствием боевых кораблей стран НАТО у российских границ. "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия", – заявил министр.

Шойгу уточнил, что подразделения будут укомплектованы современными вооружениями, до конца текущего года они получат две тысячи единиц оружия. На данный момент увеличена интенсивность тренировок Балтийского флота, а также налет авиации округа.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. По его словам, появились не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах.

