В разработке "Спутника V" участвовало Минобороны РФ – Шойгу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство обороны РФ принимало участие в разработке вакцины от коронавируса "Спутник V" с первых дней ее создания, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Он напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению Владимира Путина разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола.
"Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V". Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных", – рассказал Шойгу.
Министр обороны отметил, что доклинические испытания доказали эффективность и безопасность вакцины. О результатах исследования в мае этого года доложили президенту РФ, а уже к июню сформировались группы военных и гражданских добровольцев, которые приняли участие в клинических испытаниях. Они прошли успешно, подчеркнул Шойгу.
Глава российского военного ведомства также сообщил, что "Спутник V" активно используют для вакцинации военнослужащих.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что итоговые данные об исследовании вакцины против COVID-19 "Спутник V" будут опубликованы к октябрю текущего года.
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