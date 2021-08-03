Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применялся "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еврокомиссия признала действующими на территории союза сертификаты о вакцинации в Сан-Марино. При этом в стране делали прививки препаратом "Спутник V", напоминает ТАСС.
"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату", – указано в заявлении Еврокомиссии.
Таким образом, владельцы таких документов смогут применять их на тех же правах, что и обладатели сертификатов ЕС.
Поставки в Сан-Марино "Спутника V" начались в феврале 2021 года. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), благодаря прививочной кампании в стране удалось победить коронавирус. Позже сообщалось, что российский препарат продемонстрировал высокие показатели безопасности.
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