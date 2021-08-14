Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
Первый из новых крупных городов, которые появятся в Сибири по идее министра обороны РФ Сергея Шойгу, будет построен на границе двух регионов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.
Город планируется возвести в районе границы Красноярского края и Хакасии. Реализация проекта должна начаться уже в 2022 году.
"Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины", – рассказал источник.
Он также отметил, что уже тогда российское правительство задумалось о серьезном развитии Сибири.
На данный момент власти обсуждают возможность развития трех кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.
Ранее Шойгу во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН заявил о необходимости создать в Сибири несколько городов, которые бы стали крупными научно-промышленными центрами. Шойгу также считает, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.
В этом вопросе министр сослался на подобные планы, существовавшие еще во времена Советского Союза, однако так и не реализованные из-за его распада.
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