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Общество

16:43

Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу

общество

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Первый из новых крупных городов, которые появятся в Сибири по идее министра обороны РФ Сергея Шойгу, будет построен на границе двух регионов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.

Город планируется возвести в районе границы Красноярского края и Хакасии. Реализация проекта должна начаться уже в 2022 году.

"Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины", – рассказал источник.

Он также отметил, что уже тогда российское правительство задумалось о серьезном развитии Сибири.

На данный момент власти обсуждают возможность развития трех кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.

Ранее Шойгу во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН заявил о необходимости создать в Сибири несколько городов, которые бы стали крупными научно-промышленными центрами. Шойгу также считает, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.

В этом вопросе министр сослался на подобные планы, существовавшие еще во времена Советского Союза, однако так и не реализованные из-за его распада.

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