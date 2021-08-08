Румянцев призвал строить в России новые наукограды и развивать существующие

Фото: из личного архива А. Румянцева
Врач-педиатр, академик РАН и доктор медицинских наук Александр Румянцев поддержал идею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу создать в Сибири несколько крупных городов, которые бы стали отраслевыми научно-промышленными центрами.
"Создание каждого такого города – это серьезный и долгосрочный проект. Строительство новых наукоградов стало бы потрясающей историей. Однако очень интересная идея Сергея Кужугетовича требует дополнительной проработки. И прежде всего необходимо мотивировать людей, которые переедут туда жить и работать", – сказал специалист.
При этом, по словам Румянцева, необходимо продолжать поддерживать и существующие научные центры, в частности, Академгородок в Новосибирске, наукограды в Троицке и Протвино. Он также привел в пример Москву, на юго-западе которой находится 24 института РАН и пять университетов, которые вместе образуют внутригородской научный кластер, не уступающий целым наукоградам.
При этом он напомнил, что подобные проекты могут быть эффективны только при условии заказа со стороны государства, поскольку ему не выгодно финансировать исследования без потенциала внедрения.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо создать несколько городов, которые бы стали крупными экономическими и научно-промышленными центрами. При этом каждый из них, по его мнению, должен специализироваться на какой-то одной сфере деятельности.
В этом вопросе глава ведомства сослался на подобные планы, существовавшие еще во времена Советского Союза, однако так и не реализованные из-за его распада.
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