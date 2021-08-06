Профессор Румянцев призвал делать медицинские маски из экологичных материалов

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Врач-педиатр, академик РАН и доктор медицинских наук Александр Румянцев заявил, что индивидуальные средства защиты должны быть из экологичных материалов.

"Наладить раздельный сбор и утилизацию одноразовых медицинских масок чрезвычайно сложно. Параллельно с поиском технологий разработки полипропиленовых масок необходимо также налаживать их производство из саморазлагающегося хлопчатобумажного материала. Это позволит снизить загрязнение окружающей среды микропластиковыми отходами", – отметил специалист.

Как уточнил Румянцев, в медицинских учреждениях такие отходы сжигают в специальных печах, однако сделать это во всех регионах страны невозможно из-за огромного количества использованных масок. Сейчас спрос на защитные маски останется так же высоким, поэтому российские специалисты продолжают искать наиболее удобные способы их утилизации и переработки.

Так, например, специалисты Кубанского государственного университета ведут поиск бактерий, способных эффективно разлагать полипропилен, который служит основным компонентом любой медицинской маски.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор принял решение об отмене обязательного ношения противочумных костюмов в "красных" зонах медицинских учреждений. В соответствии с новыми рекомендациями ведомства теперь в качестве защитной одежды медики смогут использовать противочумные халаты, одноразовые и многоразовые удлиненные хирургические халаты, медицинские халаты с длинным рукавом, а также защитные комбинезоны.