МГИК: все участки на выборах в сентябре оснастят средствами индивидуальной защиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все участки на выборах в Госдуму оснастят необходимыми средствами индивидуальной защиты. Об этом в ходе встречи представителей Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице и разработчиков системы дистанционного электронного голосования с кандидатами в депутаты Мосгордумы по 19-му и 37-му одномандатным избирательным округам сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Конечно, меры предосторожности (санитарно-эпидемиологические) надо соблюдать, их никто не отменял. Все участки будут оснащены всем необходимым, будут маски, перчатки, санитайзеры", – отметил он.

Реут напомнил, что на избирательных участках не планируют вводить QR-коды ни для наблюдателей, ни для граждан.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

