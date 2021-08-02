Политическую активность в России оценили на уровне 17-летнего минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) оценил число граждан страны, которые принимали участие в выборах. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным опроса, этот показатель упал до 17-летнего минимума. Так, в 2004 году голосовать ходили 55 процентов россиян, в то время как сейчас речь идет о значении в 22 процента.

Исследование также продемонстрировало снижение числа проводящих избирательные кампании. В нынешнем году процент упал до 6, в то время как в 2004-м году составлял 8.

Участники опроса преимущественно объясняли снижение политической активности нехваткой свободного времени. Так ответили 28 процентов россиян. Кроме того, опрошенные считают политику уделом профессионалов и выражают высокий уровень доверия главе государства (20 и 19 процентов соответственно).

В 2021 году в России с 17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Регистрация уже открыта.