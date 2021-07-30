В Москве успешно завершилась проверка системы электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестовые испытания системы дистанционного онлайн-голосования завершились в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня. Проголосовали 142 907 человек.

В настоящее время эксперты приступили к соединению ключа расшифрования онлайн-голосования.

В ходе испытаний совершеннолетние москвичи, имеющие учетную запись на сервисе mos.ru, отвечали на два вопроса в онлайн-формате. За ходом тестирования наблюдали технические специалисты.

Ранее портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.