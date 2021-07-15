Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании, которое пройдет в столице с 17 по 19 сентября текущего года.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в голосовании онлайн. Там собрана вся информация о том, как стать электронным избирателем, какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Онлайн-голосование будет проходить одновременно с голосованием на избирательных участках. Бюллетень можно будет получить с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября.

Принять участие в дистанционном голосовании смогут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале. Зарегистрироваться на электронное голосование можно будет с 2 августа по 13 сентября.

Ранее москвичам рассказали, как принять участие в электронном голосовании в случае неисправности техники или интернета. На случай нештатных ситуаций разработчики системы реализовали несколько функций и сервисов.

В частности, если во время голосования гаджет перестанет работать или отключится интернет, избирателю предложат воспользоваться функцией отложенного решения, которая предусматривает выдачу нового бюллетеня через три часа после доступа к предыдущему. При этом, если связь будет нестабильной в течение долгого времени, использовать функцию можно будет несколько раз, однако учтен будет только последний голос.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов. Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.

