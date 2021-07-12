Москвичам рассказали об особенностях электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам рассказали, как принять участие в электронном голосовании в случае неисправности техники или интернета. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На случай нештатных ситуаций разработчики системы реализовали несколько функций и сервисов.

В частности, если во время голосования гаджет перестанет работать или отключится интернет, избирателю предложат воспользоваться функцией отложенного решения, которая предусматривает выдачу нового бюллетеня через три часа после доступа к предыдущему. При этом, если связь будет нестабильной в течение долгого времени, использовать функцию можно будет несколько раз, однако учтен будет только последний голос.

Также избиратели смогут воспользоваться компьютерами в центрах госуслуг "Мои документы" или на избирательных участках.

При подаче заявки на участие в электронном голосовании необходимо будет подтвердить личность при помощи кода из СМС. Напоминания о старте записи на голосование и о самой процедуре горожанам будут направлены в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту.

При использовании функции отложенного решения код подтверждения в СМС будет приходить повторно.

Пользователям порекомендовали перед участием в голосовании убедиться, что номер телефона и электронная почта на mos.ru указаны верно. В случае если данные введены неправильно, москвич может получить отказ при регистрации.

Горожан заверили, что система электронного голосования справится с высокой нагрузкой, поскольку она выдерживает до тысячи одновременных действий в секунду. Стабильность системы подтверждена шестью проверками. Еще одно тестирование будет проведено до конца лета.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов. Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью.

