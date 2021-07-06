ЦИК направила регионам рекомендации по разведению процессов учебы и выборов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
"У нас есть соглашение с Минпросвещения, мы его направили в регионы, есть рекомендация в каждом регионе во взаимодействии с местными органами образования и просвещения, исходя из местной специфики, решить эту проблему", – рассказала она.
Ранее Памфилова заявила, что предстоящие выборы в РФ заложат фундамент электорального цикла до 2024 года.
Председатель ЦИК также подчеркнула, что они будут проводиться в невероятно неблагоприятной внешней среде, из-за того что многие страны назначили Россию противником и желают сорвать выборы. Поэтому она призвала формировать информационный поток, направленный на борьбу с мифами и домыслами.
Выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Центризбирком утвердил порядок голосования на выборах в сентябре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: