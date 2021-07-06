ЦИК направила регионам рекомендации по разведению процессов учебы и выборов

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Центризбирком рекомендовал российским регионам разделить процесс учебы и предстоящих выборов, которые пройдут ближайшей осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

"У нас есть соглашение с Минпросвещения, мы его направили в регионы, есть рекомендация в каждом регионе во взаимодействии с местными органами образования и просвещения, исходя из местной специфики, решить эту проблему", – рассказала она.

Ранее Памфилова заявила, что предстоящие выборы в РФ заложат фундамент электорального цикла до 2024 года.

Председатель ЦИК также подчеркнула, что они будут проводиться в невероятно неблагоприятной внешней среде, из-за того что многие страны назначили Россию противником и желают сорвать выборы. Поэтому она призвала формировать информационный поток, направленный на борьбу с мифами и домыслами.

Выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

