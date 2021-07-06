В ЦИК оценили возможность снижения возраста для голосования на выборах

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Вопрос о возможном снижении возрастного ценза на участие в голосовании на выборах является дискуссионным, считает председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Должна быть какая-то логика, надо в целом решить с учетом нынешних демографических тенденций, с какого времени паспорт выдавать, с какого времени в армию идти, с какого времени участвовать в выборах", – цитирует ее РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности снижения до 16 лет возраста приобретения активного избирательного права для участия в муниципальных выборах, она добавила, что необходимо также решить, рассматривать ли в этом контексте местные выборы отдельно или сделать этот ценз единым для всех.

Ранее Памфилова заявила, что предстоящие выборы в РФ заложат фундамент электорального цикла до 2024 года.

Председатель ЦИК также подчеркнула, что они будут проводиться в невероятно неблагоприятной внешней среде из-за того, что многие страны назначили Россию противником и желают сорвать выборы. Поэтому она призвала формировать информационный поток, направленный на борьбу с мифами и домыслами.

