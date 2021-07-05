Памфилова назвала предстоящие выборы фундаментальными для электорального цикла

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилова

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы в РФ заложат фундамент электорального цикла до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас начинается огромный электоральный цикл, мы смотрим далеко за горизонт, по крайней мере до 2024 года, и этот цикл наступил. И те выборы, которые сейчас предстоят, они будут невероятно сложными, может быть, сложнее, чем когда бы то ни было", – отметила Памфилова.

Она добавила, что проводиться выборы будут в невероятно неблагоприятной внешней среде из-за того, что многие страны назначили Россию противником, их желание сорвать выборы огромное.

Председатель ЦИК добавила, что в свете подготовки к выборам важно формировать информационный поток, направленный на борьбу с мифами и домыслами.

Ранее в июне стало известно, что на выборах в Государственную думу голосование состоится в течение трех дней. Как заявила Памфилова, на данное решение повлияло сразу несколько факторов. Таким образом, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.