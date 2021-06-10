Москвичи смогут подать заявление на онлайн-голосование упрощенно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители Москвы получат возможность подать заявление на дистанционное голосование в упрощенном виде, рассказал глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы предлагаем сделать так называемое упрощенное заявление, для граждан, не секрет, основная проблема в подаче заявлений – это то, что всегда есть какой-то "расходняк" между базами данных. <...> Поэтому мы с коллегами вместе с МГИК и ЦИК предлагаем такую процедуру, начали ее уже делать. Те граждане, которые пройдут сопоставление своих данных в своих кабинетах с ведомственными системами. <...> Для них заявление будет представлять собой, по сути дела, ввод кода из СМС", – заявил Костырко.
Он пояснил, что после согласования всех данных в личном кабинете гражданина появится "зеленая кнопка", подтверждающая успешное подтверждение. После нажатия на нее владелец личного кабинета получит СМС-сообщение с кодом, который и будет иметь функцию заявления.
"Раньше надо было зайти в личный кабинет, в каталоге услуг выбрать дистанционное голосование, нажать на кнопку "подать заявление", заполнить данные и, собственно, отправить заявление. То теперь для тех, у кого подтвержденный сверенный полный кабинет, это будет выглядеть так: пользователь заходит в кабинет, там условная зеленая кнопка, где условно написано, что ты можешь голосовать электронно. Пользователь на нее нажимает, ему приходит код подтверждения по СМС, он вводит код, и автоматически заявление подается", – уточнил Костырко.
Ранее Сергей Собянин подписал закон, который предусматривает проведение в Москве эксперимента по организации дистанционного электронного голосования 19 сентября текущего года. Документ также вводит возможность электронного сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборах в органы власти столицы.
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