В Москве организуют 26 дополнительных избирательных участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество избирательных участков в Москве будет увеличено до 3 633. Такое решение приняла Московская городская избирательная комиссия.

Уточняется, что это связано с ростом населения города. Всего планируется организовать 49 новых и ликвидировать 23 старых избирательных участка.

Кроме того, закроется один старый и откроются 8 новых участков по месту временного пребывания, что обусловлено перепрофилированием медицинских стационаров.

Ранее Сергей Собянин подписал закон, который предусматривает проведение в Москве эксперимента по организации дистанционного электронного голосования 19 сентября текущего года. Документ также вводит возможность электронного сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборах в органы власти столицы.

