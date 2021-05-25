Собянин подписал закон об онлайн-голосовании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал закон, согласно которому сбор подписей для выдвижения кандидатов на выборах в органы власти Москвы может проходить в электронном виде. Уточняется, что собирать подписи будут с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Законом также введена возможность проведения голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Партии, выдвигающие свои списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме, получили право досрочно прекращать полномочия выдвинутых ими членов избирательной комиссии. Уточняется также, что наблюдателем на местных референдумах и выборах в столичные органы власти может быть гражданин, обладающий активным избирательным правом и проживающий на территории города.

Кроме того, документом предусмотрено проведение в этом году в Москве эксперимента по организации дистанционного электронного голосования. Единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов заявил, что около 40% голосующих столицы могут проголосовать дистанционно, если к моменту выборов будет запущено специальное мобильное приложение. По его словам, интерес к электронному голосованию среди граждан достаточно высок.

