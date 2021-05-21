Венедиктов считает, что 40% москвичей проголосуют на сентябрьских выборах в онлайн-формате

Фото: duma.mos.ru
Более 40% москвичей проголосуют на сентябрьских парламентских выборах в онлайн-формате, полагает глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"По нашим оценкам, прикидкам, около 40% голосующих будут голосовать дистанционно в Москве. На голосовании общероссийском по поправкам в Конституцию РФ, по-моему, треть (избирателей. – Прим. ред.) – 2 миллиона 880 тысяч голосовали, 997 тысяч голосовали дистанционно. Нравится это кому-то или нет, так будет", – заявил он на встрече экспертов штаба с депутатами Мосгордумы.
По данным Венедиктова, интерес к электронному голосованию среди граждан достаточно высок, поэтому, если к выборам будет запущено мобильное приложение, дистанционно смогут проголосовать около 40% электората. Также он отметил, что выборы в сентябре привлекут значительное внимание избирателей.
"Мы считаем, что будет большая конкуренция в округах, порядка семи человек на место в округе в среднем. Это означает, что интерес будет большой, это означает, что около 4 миллионов избирателей из 7,5 миллиона избирателей Москвы могут прийти голосовать. Из них, мы считаем, что до 2 миллионов могут проголосовать электронно", – сказал Венедиктов.
Ранее Венедиктов сообщил, что эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве летом обсудят с кандидатами в депутаты Госдумы и Мосгордумы процедуру онлайн-голосования. По его словам, такая встреча может состояться по завершении этапа регистрации кандидатов в начале июля.
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