Эксперты обсудят с кандидатами процедуру онлайн-голосования в Москве

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Эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами летом обсудят с кандидатами в депутаты Госдумы и Мосгордумы процедуру онлайн-голосования, рассказал глава штаба Алексей Венедиктов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы обязательно пригласим зарегистрированных кандидатов от всех партий и самовыдвиженцев, как пригласили вас. С тем чтобы кандидаты сами знали и сами решали, призывать им своих избирателей использовать дистанционное голосование или не призывать", – заявил Венедиктов на встрече экспертов с депутатами Мосгордумы.

По его словам, такая встреча может состояться по завершении этапа регистрации кандидатов в начале июля. Он уточнил, что подробности относительно организации дистанционного электронного голосования кандидатам раскроют председатель МГИК Юрий Ермолов и начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Ранее сообщалось, что избирательная кампания в РФ начнется в конце июня. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, хоть Россия не готова к проведению масштабного электронного голосования на выборах в этом году, но в Москве оно пройдет.