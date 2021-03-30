Песков уверен, что провокации перед выборами в Госдуму будут пресечены

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что любые провокации перед выборами в Госдуму будут пресечены. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Таким образом Песков ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле, что летом и осенью в связи с выборами в Государственную думу могут быть протесты. По его словам, страну в любом случае ждет повышенная политическая активность.

"Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться", – заявил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что все заинтересованы, чтобы выборы в Государственную думу были проведены достойно. По словам российского главы, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.

Путин призвал депутатов не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании, подчеркнул президент.

Выборы в ГД пройдут в этом году. Предыдущие выборы депутатов состоялись 18 сентября 2016 года. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий.

По закону в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в ГД или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%. Кроме того, к участию допускают политические партии с одной фракцией в региональном заксобрании.