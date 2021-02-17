Путин призвал провести достойные выборы в ГД

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Все заинтересованы, чтобы выборы в Государственную думу были проведены достойно. Об этом на встрече с руководителями фракций Госдумы сообщил Владимир Путин.

По словам российского главы, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.

"Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, и главное, очень важно для избирателей, безусловно", – рассказал Путин.

Как считает российский лидер, избирателям предстоит определять итоги избирательной кампании. "Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – обратил внимание президент.

Ранее Путин призвал депутатов не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании, подчеркнул президент.