Путин призвал провести достойные выборы в ГД

Фото: kremlin.ru
Все заинтересованы, чтобы выборы в Государственную думу были проведены достойно. Об этом на встрече с руководителями фракций Госдумы сообщил Владимир Путин.
По словам российского главы, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.
"Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, и главное, очень важно для избирателей, безусловно", – рассказал Путин.
Как считает российский лидер, избирателям предстоит определять итоги избирательной кампании. "Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – обратил внимание президент.
Ранее Путин призвал депутатов не ругаться, а вести диалог. Кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании, подчеркнул президент.
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