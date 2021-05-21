В ЦИК заявили о готовности противостоять провокациям на сентябрьских выборах

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В Центризбиркоме России готовы к возможным провокациям на парламентских выборах в сентябре. Об этом сообщает газета "Известия".

СМИ пишут, что председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости четкого определения термина "иностранное вмешательство". Она пояснила, что у данного явления могут быть разные формы.

"Это может быть физическое вмешательство – к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда", – сказала Памфилова.

Она добавила, что вмешательство также может иметь форму фабрикации фейков.

"Подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно", – подчеркнула председатель ЦИК.

Памфилова объяснила, что разные виды DDoS-атак постоянно фиксируются в России.

"Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать", – резюмировала она.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в Единый день голосования – 19 сентября.

Ранее сообщалось, что избирательная кампания в РФ начнется в конце июня. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, хоть Россия не готова к проведению масштабного электронного голосования на выборах в этом году, но в Москве оно пройдет.