Прием заявок на участие в тестировании онлайн-голосования начнется 21 апреля

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Прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования начнут 21 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Отмечается, что каждый гражданин России может подать заявление на сайте госуслуг. Для москвичей такая возможность предусмотрена на портале mos.ru.

Известно, что в тестировании смогут участвовать жители всех регионов страны. Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет в период с 12 по 14 мая 2021 года. Будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие можно подать до 7 мая 2021 года.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила надежду, что в тестировании будут участвовать более миллиона человек, что поможет обеспечить реальную нагрузку на систему, а также оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования.

Ранее сообщалось, что избирательная кампания в РФ начнется в конце июня. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, хоть Россия не готова к проведению масштабного электронного голосования на выборах в этом году, но в Москве оно пройдет.