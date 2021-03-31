Около 8 тыс человек могут стать пользователями приложения "Мобильный наблюдатель"

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Порядка 8 тысяч человек могут стать пользователями приложения "Мобильный наблюдатель" на выборах в столице, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу штаба, председателя комиссии по технологиям "Умного города" Илью Массуха.
По его словам, на данный момент специалисты наполняют приложение типовыми ситуациями, с которыми может столкнуться наблюдатель на участке. Он отметил, что тестирование планируется начать уже в конце апреля.
"Как показывает наша оценка, у нас будет порядка 6–7 тысяч, в пределе до 10 тысяч наблюдателей. Понятно, что не все, наверное, имеют смартфоны, хотя, по статистике, в Москве это где-то 80%. Поэтому мы оцениваем, что 7–8 тысяч человек могут оказаться пользователями этого мобильного приложения", – уточнил Массух.
Помимо этого, специалисты проведут ряд технических мероприятий по защите приложения от взломов, добавил руководитель штаба. Он также отметил, что систему не выставят в открытый доступ в Сеть.
Ранее сообщалось, что избирательная кампания в РФ начнется в конце июня. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, хоть Россия не готова к проведению масштабного электронного голосования на выборах в этом году, но в Москве оно пройдет.
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