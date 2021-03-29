Сбой произошел в приложении "Сбербанк Онлайн"

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Клиенты мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" столкнулись с проблемами при входе. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои отмечались в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах России. Большинство пользователей (84%) не могли войти в систему, 13% обратили внимание на сбой всех сервисов.

В настоящее время специалисты Сбербанка устранили все неполадки. Сбой длился несколько минут.

Ранее сбои наблюдались с "Яндексом". Российские пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов.

До этого проблемы в работе соцсети Instagram наблюдались в США и других странах. Войти в социальную сеть не смогли 24% респондентов. Кроме того, у 12% не получилось посмотреть раздел "Сторис".